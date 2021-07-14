Sanayi üretim endeksi Mayıs’ta yüzde 40.7 arttı

SANAYİ üretim endeksi, Mayıs'ta aylık bazda yüzde 1.3, yıllık bazda yüzde 40.7 artış gösterdi. TÜİK, Mayıs ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı. Buna göre, sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, Mayıs'ta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33.4, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 42.8 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 20.9 arttı. Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde de yıllık bazda yüzde 39.5 artış oldu.

CİRODA YÜZDE 78 ARTIŞ

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi ise Mayıs'ta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 78.4 arttı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam ciro endeksi Mayıs'ta aylık bazda yüzde 3.3 arttı. Sanayide takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, Mayıs'ta yıllık bazda yüzde 99 artış kaydetti. Ciro endeksi de bir önceki aya göre yüzde 4.9 yükseldi.