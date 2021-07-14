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Haberler Ekonomi Turizmi teşvik kanun teklifinin 3 maddesi kabul edildi

kanun teklifinin 3 maddesi kabul edildi

Son dakika... TBMM Genel Kurulunda, ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin 3 maddesi kabul edildi.

Turizmi teşvik kanun teklifinin 3 maddesi kabul edildi
AA

14.07.2021, 08:54

Kabul edilen maddelere göre, turizm teşviklerinden yararlanmak için Kültür ve Turizm Bakanlığından turizm yatırımı belgesi veya turizm işletmesi belgesi alınması zorunluluğu getirilecek.

Yetkili idare tarafından iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilen konaklama işletmelerinin, bu ruhsatı aldıkları tarihten itibaren 1 yıl içinde Bakanlıktan turizm işletmesi belgesi almaları zorunlu olacak.

Konaklama içermeyen müstakil plaj işletmelerinin, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı almalarını takiben 7 gün içinde turizm işletmesi belgesi almak için Bakanlığa başvuru yapmaları gerekecek.

Turizm işletmesi belgesi alamayan işletmelerin faaliyetlerine son verilecek.

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