TÜRKİYE'DEN yılın ilk 6 ayında dünya geneline yapılan hububat ve bakliyat ihracatından 4 milyar 155 milyon 643 bin dolar gelir sağlandı. Yılın ilk yarısında ihraç edilen 4 milyon 972 bin 430 ton üründen 4 milyar 155 milyon 643 bin dolar gelir elde edildi. İhracatçılar, geçen yılın aynı dönemine göre değerde 11.12, miktarda ise 19.7 büyüme kaydetti. Bu dönemde bisküvi-pastadan 582 milyon 603 bin dolar kazanan Türkiye, bitkisel yağlardan 555 milyon 313 bin dolar, buğday unundan ise 492 milyon 898 bin dolar kazanç sağladı.
Türkiye’den 4.1 milyar dolarlık hububat ihracı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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