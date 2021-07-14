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Haberler Ekonomi Türkiye’den 4.1 milyar dolarlık hububat ihracı

’den 4.1 milyar dolarlık ihracı

Türkiye’den 4.1 milyar dolarlık hububat ihracı

14.7.2021

TÜRKİYE'DEN yılın ilk 6 ayında dünya geneline yapılan hububat ve bakliyat ihracatından 4 milyar 155 milyon 643 bin dolar gelir sağlandı. Yılın ilk yarısında ihraç edilen 4 milyon 972 bin 430 ton üründen 4 milyar 155 milyon 643 bin dolar gelir elde edildi. İhracatçılar, geçen yılın aynı dönemine göre değerde 11.12, miktarda ise 19.7 büyüme kaydetti. Bu dönemde bisküvi-pastadan 582 milyon 603 bin dolar kazanan Türkiye, bitkisel yağlardan 555 milyon 313 bin dolar, buğday unundan ise 492 milyon 898 bin dolar kazanç sağladı.
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