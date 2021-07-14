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Haberler Ekonomi TUSAS çalışmalarıyla 500 milyon dolar kar

TUSAS çalışmalarıyla 500 milyon dolar kar

TUSAS çalışmalarıyla 500 milyon dolar kar

14.7.2021

TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), 250 civarında yerli ve milli firmayla sürdürdüğü 600'ün üzerinde hava aracı komponentinin yerlileştirme çalışmalarını tamamlandığında gelecek yıllarda toplam 500 milyon dolarlık yurt dışı tedarikinin önüne geçmiş olacak. TUSAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, şirket yüksek teknoloji ürünleri için mühendislik ve teknik konularda Ar-Ge faaliyetlerinin yanı sıra üretim süreçlerinden nihai ürünün testlerine kadar tüm aşamalarda yardımcı sanayinin gelişmesine katkıda bulunuyor.
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