  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Vergi mükelleflerine bildirim düzenlemesi

Vergi mükelleflerine bildirim düzenlemesi

Vergi mükelleflerine bildirim düzenlemesi

14.7.2021

VERGİ kaçakçılığıyla mücadeleye ilişkin bildirim zorunluluğu getirilen mükelleflerin kapsamı ve bildirimlerin usul ve esasları belirlendi. Buna göre, gerçek faydalanıcı bilgisi bildirimini, 1 Ağustos 2021 itibarıyla faal olan kurumlar vergisi mükellefleri, kollektif şirketlerde şirketi temsile yetkili kimse veya ortak, eshamsız komandit şirketlerde komandite ortaklardan biri ve adi ortaklıklar adına en yüksek ortaklık payına sahip kişi, Türkiye'de yönetim merkezi veya mukim yöneticisi olan teşekküllerin yöneticileri vermek zorunda olacak.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Vergi mükelleflerine bildirim düzenlemesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.