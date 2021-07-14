Vergi mükelleflerine bildirim düzenlemesi

VERGİ kaçakçılığıyla mücadeleye ilişkin bildirim zorunluluğu getirilen mükelleflerin kapsamı ve bildirimlerin usul ve esasları belirlendi. Buna göre, gerçek faydalanıcı bilgisi bildirimini, 1 Ağustos 2021 itibarıyla faal olan kurumlar vergisi mükellefleri, kollektif şirketlerde şirketi temsile yetkili kimse veya ortak, eshamsız komandit şirketlerde komandite ortaklardan biri ve adi ortaklıklar adına en yüksek ortaklık payına sahip kişi, Türkiye'de yönetim merkezi veya mukim yöneticisi olan teşekküllerin yöneticileri vermek zorunda olacak.

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