8 milyon çalışan için Asgari Ücret Desteği

HÜKÜMET, tüm işverenleri kapsayacak şekilde 75 lira asgari ücret desteği ile prim maliyetini azaltmaya devam edecek. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki düzenleme kapsamında işverenler günlük 2.5 lira, aylık 75 lira tutarındaki desteği ödeyecekleri sigorta priminden mahsup edecek, bunun mali karşılığı da İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak. Türkiye'de fiili çalışanların 8 milyonu asgari ücret seviyesinden bildirildiği düşünüldüğünde verilecek asgari ücret desteği de 16 milyarı geçecek.

1 MİLYON 860 BİN İŞYERİ

Ekonomiye ilişkin düzenlemeleri içeren yasa teklifi kapsamında asgari ücret desteği, kambiyo mevzuatı, gümrük kanunu ve imar mevzuatı gibi alanlarda düzenlemeler yapıldı. Buna göre, işverenlerin işgücü maliyetlerini düşürerek istihdamı korumaları ve artırmalarını desteklemek amacıyla 2016 yılından 2020 yılı sonuna kadar sağlanan asgari ücret desteği sürdürülecek. Asgari ücret desteğinden 1 milyon 860 bin işyeri yararlanacak.

GÜN SAYISINA GÖRE

Asgari ücret desteği işverenlere Ocak-Aralık aylarında olmak üzere bir yıl süreyle verilecek. Destekten yararlanılabilecek prim ödeme gün sayısının günlük 2.5 lira ile çarpımı sonucu bulunacak rakam asgari ücret desteğinden yararlanılabilecek tutar olacak. Asgari ücret desteğinden yararlanmak için herhangi bir başvurma şartı bulunmuyor.

HAZAL ATEŞ