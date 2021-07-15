  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Bakan Elvan, Çinli yatırımcıyla görüştü

Bakan Elvan, Çinli yatırımcıyla görüştü

Bakan Elvan, Çinli yatırımcıyla görüştü

15.7.2021

HAZINE ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Çin'in uluslararası yatırımcılarıyla video konferans yöntemiyle bir araya geldi. Elvan, Çin Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin'in ev sahipliğinde, uluslararası şirketlerin üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu toplantıda Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, Türkiye'deki yatırım fırsatlarını anlattı. Türkiye'de bin 100'ün üzerinde Çinli şirketin faaliyet gösterdiğini ifade eden Elvan, başta teknoloji şirketleri olmak üzere Çinli yatırımcıların Türkiye'ye artan ilgisini memnuniyetle takip ettiklerini söyledi.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bakan Elvan, Çinli yatırımcıyla görüştü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.