Bakan Elvan, Çinli yatırımcıyla görüştü

HAZINE ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Çin'in uluslararası yatırımcılarıyla video konferans yöntemiyle bir araya geldi. Elvan, Çin Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin'in ev sahipliğinde, uluslararası şirketlerin üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu toplantıda Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, Türkiye'deki yatırım fırsatlarını anlattı. Türkiye'de bin 100'ün üzerinde Çinli şirketin faaliyet gösterdiğini ifade eden Elvan, başta teknoloji şirketleri olmak üzere Çinli yatırımcıların Türkiye'ye artan ilgisini memnuniyetle takip ettiklerini söyledi.

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