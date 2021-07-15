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Haberler Ekonomi Balıkçı gemilerine 1450 lira destek

Balıkçı gemilerine 1450 lira destek

Su ürünleri ruhsat tezkeresine sahip, iç sularda faaliyet gösteren balıkçı gemilerinin tamamı ve denizde faaliyet gösteren boyu 12 metreden küçük balıkçı teknelerine 1000-1450 lira destek verilecek

Balıkçı gemilerine 1450 lira destek

15.7.2021

İç sularda faaliyet gösteren balıkçı gemilerinin tamamı ve denizde faaliyet gösteren boyu 12 metreden küçük balıkçı gemilerine 2021-2022 yılları için 1000-1450 lira arası destek verilecek. Alınan karara göre, geçerli bir su ürünleri ruhsat tezkeresine sahip, iç sularda faaliyet gösteren balıkçı gemilerinin tamamı ve denizde faaliyet gösteren boyu 12 metreden küçük balıkçı gemilerine, avlanma yönetimi, avlanılan ürün ve miktarlarının kayıt altına alınması ve sosyoekonomik durumlarına ilişkin verilerin toplanması karşılığında destek sağlanacak. Boyu 0-4.99 metre olan deniz ve iç su balıkçı gemileri için adet başına 1000 lira, 5-7.99 metre olanlar için 1250 lira, 8-9.99 metre olanlar için 1350 lira, 10-11.99 metre deniz balıkçı gemileri ile 10 metreden büyük iç su balıkçı gemileri için 1450 lira destek ödemesi yapılacak.

BALIKESİR VE ÇANAKKALE'DE
Marmara Denizi'ne kıyısı olan ve denizde balıkçılık yapan Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ ve Yalova'daki tezkere sahibi gemilere, sadece bu yıl için birim desteklemenin 2 katı destekleme ödemesi gerçekleştirilecek.

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