Güneşe 6 milyar liralık yatırım yapılacak

BERAT Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde ilan ettiği Milli Enerji ve Maden Politikası çerçevesinde Türkiye yenilenebilir enerji yatırımlarına ara vermeden devam ediyor. Enerjide tam bağımsızlık parolasıyla yapılan yatırımlar çerçevesinde bu kez Şanlıurfa, Niğde ve Hatay'ı kapsayan bölgede toplam 6 milyar lira yatırımla bin megavatlık güneş enerji santralları kurulacak.

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