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Haberler Ekonomi Izmir, nitelikli beyinlerin üssü olacak

Izmir, nitelikli beyinlerin üssü olacak

Izmir, nitelikli beyinlerin üssü olacak

15.7.2021

İZMİR Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Yusuf Baran, İYTE kampüsündeki 180 bin metrekarelik alanın Cumhurbaşkanı kararı ile Bilişim Vadisi'nin 'İzmir Teknoloji Üssü' ek alanı olarak belirlendiğini belirterek, "Burası dünyanın her yerinden nitelikli beyinlerin göç edeceği bir destinasyon olacak" dedi.
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