İZMİR Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Yusuf Baran, İYTE kampüsündeki 180 bin metrekarelik alanın Cumhurbaşkanı kararı ile Bilişim Vadisi'nin 'İzmir Teknoloji Üssü' ek alanı olarak belirlendiğini belirterek, "Burası dünyanın her yerinden nitelikli beyinlerin göç edeceği bir destinasyon olacak" dedi.
Izmir, nitelikli beyinlerin üssü olacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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