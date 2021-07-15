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Haberler Ekonomi Lisanslı depo kapasitesi 7.7 milyon tona ulaştı

Lisanslı depo kapasitesi 7.7 milyon tona ulaştı

Lisanslı depo kapasitesi 7.7 milyon tona ulaştı

15.7.2021

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, üreticinin, ürününü lisanslı depoya teslim ettiğinde, kendisine elektronik ürün senedi (ELÜS) verildiğini belirterek, "Bu sayede, Ziraat Bankası'ndan 5 milyon liraya kadar sıfır faizli kredi kullanarak finansman ihtiyacını karşılıyor" dedi. Pakdemirli, lisanslı depoculuk sayesinde üreticinin, ürünlerini güvenli, sigortalı ve sağlıklı şekilde modern depolarda koruduğunu söyledi. Çiftçinin, hasat dönemi arz yığılması nedeniyle oluşan fiyat düşüşlerinden daha az etkilendiğini ve ürünü daha yüksek fiyattan satma imkanına kavuştuğunu vurgulayan Pakdemirli, "Lisanslı depo kapasitesi ise 1.8 milyon tondan 7.7 milyon tona ulaştı. Ürün bazında ise hububat ile başlayan bu süreç, baklagiller ve yağlı tohumlar, pamuk, fındık, zeytin-zeytinyağı, kuru kayısı ve antepfıstığının dahil olmasıyla genişledi" dedi.
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