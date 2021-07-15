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Haberler Ekonomi Merkez Bankası faizi yüzde 19’da sabitledi

Merkez Bankası faizi yüzde 19’da sabitledi

Merkez Bankası faizi yüzde 19’da sabitledi

15.7.2021

Merkez Bankası, politika faizini yüzde 19 olarak sabit tuttu. Böylece Merkez Bankası faizi 4 aydır değiştirmemiş oldu. Karar metninde "Enflasyon ve enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyeler dikkate alınarak, Nisan Enflasyon Raporu tahmin patikasındaki belirgin düşüş sağlanana kadar para politikasındaki mevcut sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir" ifadelerine yer verildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık gösterge repo faizinde piyasa beklentileri doğrultusunda değişikliğe gitmedi. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 19.00 olarak kaldı. TCMB, önceki 3 toplantısında da beklentilere paralel olarak faizi sabit bırakmıştı.
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