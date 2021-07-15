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Haberler Ekonomi Müsilaj mağdurlarına 4.2 milyon lira yardım

Müsilaj mağdurlarına 4.2 milyon lira yardım

15.7.2021

TARIM ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, müsilaj mağduru balıkçılara 4.2 milyon lira yardım yapılacağını söyledi. Özkaldı, Marmara Denizi başta olmak üzere, denizlerdeki müsilaj sorununun nedenlerinin araştırılarak gerekli önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu'na sunum yaptı. Özkaldı, Marmara Denizi'nin Karadeniz ve Akdeniz ile etkileşimleri olduğunu belirterek üst tabakalarda Karadeniz'den Akdeniz'e doğru bir su akıntısı, alttan da Akdeniz'den Karadeniz'e doğru bir akıntının söz konusu olduğunu belirtti.
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