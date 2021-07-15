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Haberler Ekonomi THY, emniyet denetimlerinde Avrupa'nın en iyileri arasında yer alıyor

THY, emniyet denetimlerinde Avrupa'nın en iyileri arasında yer alıyor

Türk Hava Yollarının (THY), emniyet denetimlerinde Avrupa'nın en iyileri arasında yer aldığı bildirildi. Genel Müdür Bilal Ekşi, "Yabancı sivil havacılık otoritelerince yurt dışında son 1 yıl içinde, 31 ülkede, 46 meydanda, 64 emniyet (SAFA) denetlemesi yapılmıştır. 0.175 bulgusuzluk oranı ile Avrupa'da en iyiler arasındayız" dedi.

THY, emniyet denetimlerinde Avrupa'nın en iyileri arasında yer alıyor

15.07.2021, 12:29

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, her zaman emniyetli uçtuklarını belirtti. Ekşi, "Yabancı sivil havacılık otoritelerince yurt dışında son 1 yıl içinde, 31 ülkede, 46 meydanda, 64 emniyet (SAFA) denetlemesi yapılmıştır. 0.175 bulgusuzluk oranı ile Avrupa'da en iyiler arasındayız. Emniyet ve konfor ile uçuyoruz." ifadelerini kullandı.

SAFA DENETİMLERİ

The Safety Assessment of Foreign Aircraft Programme (SAFA) yabancı uçaklara yapılan güvenlik değerlendirmesi anlamına geliyor. SAFA denetimleri, yabancı hava yolu işletmelerinin Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında yaptıkları operasyonlarda diğer ülkeler tarafından uçağın kalkışından önce gerçekleştirilen denetimleri kapsıyor.

Bu işlemlerde, bakım ve uçuşa elverişlilik denetimlerinden farklı olarak hava araçlarının uçuş emniyeti konusunda uluslararası gereklilikleri yerine getirip getirmediğine bakılıyor.

Uçağın fiziksel durumu, kokpit ve kabinde uyulması gereken gerekliliklerin kontrol edildiği denetimlerde, uçakla seyahat esnasında yolcuların uçuş güvenliğini sağlayacak kuralların en üst düzeyde uygulanması amaçlanıyor.

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