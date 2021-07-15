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Haberler Ekonomi THY'den 15 Temmuz'a özel paylaşım

THY'den 15 Temmuz'a özel paylaşım

Türk Hava Yollarından (THY), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla videolu paylaşım yapıldı. Paylaşımda, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli birlik Günü'nde, kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz." ifadelerine yer verildi.

THY'den 15 Temmuz'a özel paylaşım
AA

15.07.2021, 16:28

THY'nin Twitter'daki sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, Türk bayrağının THY uçağının camına yansıması ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden görüntüler yer aldı.

Paylaşımda, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli birlik Günü'nde, kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz." ifadelerine yer verildi.

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