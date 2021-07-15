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THY'den 15 Temmuz'a özel paylaşım

Türk Hava Yollarından (THY), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla videolu paylaşım yapıldı. Paylaşımda, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli birlik Günü'nde, kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz." ifadelerine yer verildi.