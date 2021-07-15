THY'nin Twitter'daki sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, Türk bayrağının THY uçağının camına yansıması ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden görüntüler yer aldı.
✈️🇹🇷— Türk Hava Yolları (@TK_TR) July 15, 2021
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz.#TürkHavaYolları pic.twitter.com/yZf1oHYzJV
Paylaşımda, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli birlik Günü'nde, kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz." ifadelerine yer verildi.THY, emniyet denetimlerinde Avrupa'nın en iyileri arasında yer alıyor
THY'den 15 Temmuz'a özel paylaşım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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