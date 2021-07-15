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Haberler Ekonomi TÜBİTAK 23 proje personeli alacak

TÜBİTAK 23 proje personeli alacak

TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü bünyesinde görev yapmak üzere 23 proje personeli alımına çıkıyor

TÜBİTAK 23 proje personeli alacak

15.07.2021, 09:09

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü bünyesinde görev yapmak üzere 23 proje personeli alımına çıkacağını duyurdu.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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