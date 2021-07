Turistlere 'Türkiye’de düğün yapın' çağrısı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'de en çok tercih edilen 5 düğün merkezini açıklayarak, yabancı ziyaretçilere buralarda evlenmeleri için çağrıda bulundu. Düğün destinasyonları, Bakanlık ile Türkiye Turizm, Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın uluslararası tanıtım çalışmalarını yürüttüğü 'Go Turkey' web sayfasında yayınlandı.

HER AYRINTI DÜŞÜNÜLÜYOR

Dünyanın her köşesinden binlerce çiftin unutulmaz bir düğün deneyimi için Türkiye'yi tercih ettiği vurgulanan duyuruda, eşsiz güzellikleriyle İstanbul, Antalya, Bodrum, Kapadokya ve Fethiye öne çıkarıldı. Destinasyon düğün kavramı tüm dünyada trend olmaya devam ediyor. Türkiye, konumu ve sahip olduğu tarihi zenginlikleriyle bu trendi takip eden çiftler arasında ilk sıralarda yer alıyor. En çok tercih edilen 5 düğün destinasyonunu açıklayan Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'deki organizasyon şirketleri ve etkinlik planlayıcılarının en ince ayrıntıları düşünerek her kültürden ve farklı geleneklere sahip olan çiftlerin taleplerine rahatlıkla cevap verebildiğini belirtti. Türkiye'deki zenginliğin ziyaretçilere konaklamadan gastronomiye çok özel seçenekler sunduğunu kaydetti.

BOĞAZ, KAPADOKYA VE IHLARA

İstanbul, Antalya, Bodrum, Kapadokya ve Fethiye'nin en çok tercih edilen düğün destinasyonları ve Türkiye'de bir düğünü unutulmaz kılacak harika mekanlar olduğu hatırlatıldı. İstanbul'da Boğaz'a sıralanan ihtişamlı sarayların, Kapadokya'nın masalsı mağaralarında bir yemeğin veya Ihlara Vadisi'nde balon turu eşliğinde harika manzaranın düğün destinasyonu için gelecek ziyaretçileri beklediği vurgulanıyor.