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Haberler Ekonomi Türk deri sektörünün ilk 11’i İtalya yolcusu

Türk deri sektörünün ilk 11’i İtalya yolcusu

15.7.2021

TÜRK deri sektörü, pandeminin yaralarını sarmak için İtalya'ya gidiyor. Sektör, Expo Riva Schuh & Garda Bags Fuarı'na 11 firmayla katılıyor. Ayakkabı sektörü, 1 milyar dolar ihracat hedefine çizmeye yapacağı ihracatla ulaşacak. Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin Türkiye Milli Katılım Organizasyonu'nu üstlendiği "Expo Riva Schuh & Garda Bags Fuarı" 18- 20 Temmuz 2021 tarihleri arasında İtalya'nın Riva Del Garda şehrinde düzenlenecek.
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