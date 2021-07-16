230 firmanın 55.9 milyar borcu yapılandırıldı

CUMHURBAŞKANI kararıyla bankalara, mali kuruluşlara borcu olan şirketler için finansal yeniden yapılandırmanın süresi iki yıl daha uzatıldı. Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre, finansal yeniden yapılandırma çerçeve anlaşması kapsamında 25 milyon lira ve üzerinde borcu olan 202 firma alındı ve bunların 55.6 milyar liralık borcu yapılandırıldı. Yine 25 milyon liradan az kredi borcu olan 28 firmayla da 323 milyon liralık borcu için yapılandırma amacıyla sözleşme imzalandı.

■ HAZAL ATEŞ