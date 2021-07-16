Ankara'da icradan satılık müstakil daire

Mahkeme Ankara'nın Çankya ilçesinde bulunan 3 katlı müstakil daire için satış kararı verdi. Binanın dış cephesinin krem ve yeşil renk dış cephe boyası ile kaplı olduğu ilanda ayrıca belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Dairenin satış tarihi olarak 20.08.2021 11:10 belirlendi.