Atıl dükkanı üretim tesisine çevirdi

Aydınlı kadın girişimci Derya Akar (30), yörenin zeytinine değer katmak için yıllardır hayalini kurduğu soğuk sıkım üretim tesisini, KOSGEB'in de desteği ile gerçekleştirdi. Ailesine ait 10 yıldır atıl durumdaki dükkanı soğuk sıkım zeytinyağı üretim tesisine dönüştüren genç kadın, ürettiği zeytinyağını kendi markası ile pazarlamaya başladı. Çine ilçesine bağlı Akçaova mahallesinde yaşayan evli ve 2 çocuk annesi Derya Akar, hayvan yemi satan kayınbabasından kalan ve 10 yıldır atıl durumdaki dükkanı faaliyete geçirmeye karar verdi. Çocukluğundan beri zeytinyağı üretimi yapmayı hayal eden Akar, tesis kurup üretim yapabilmek için KOSGEB'e başvurdu.

İLAÇ NİYETİNE

Devletten 100 bin liralık hibe desteği alan Akar, soğuk sıkım ve ekolojik üretim tesisi kurdu. Akar, kendi bahçelerinden ve mahallesindeki zeytinleri işleyip patentini aldığı markasıyla butik şişelerde tüketiciyle buluşturuyor. Soğuk sıkım ile zeytinyağının vitamin değerlerinin korunduğunu belirten Akar, "Dağlarımızda kendiliğinden oluşan delice zeytinlerin yağını özel olarak sıkıp yağını çıkartacağız. Yaptığım araştırmalarda delice zeytinyağının içerdiği yüksek E vitamini sayesinde kanseri ve atar damar hastalıklarını önlediğini tespit ettim. Dağlarımızda israf olan bu delice zeytinimizin yağını ilaç niyetine tüketmemiz ve tükettirmemiz gerekiyor" diye konuştu.

'TANITIM VE PAZARLAMA İLE BÜYÜYECEĞİZ'

Derya Akar, "Aydın'da ve özellikle ilçemizde yetişen zeytinlerimiz tamamen kendi kendine üreyen ve tamamen doğal ürünler. Ama biz bu zeytinimizden elde edilen yağımızı değerlendiremiyoruz. Yağımızı dökme olarak satıyoruz ve bunun büyük bölümü ihraç ediliyor. Yani biz işçiliğini yapıyoruz, katma değerini diğer ülkeler kazanıyor. Üretim kadar tanıtım ve pazarlamaya da önem verip kazancımızı artırmalıyız" dedi.

KAZIM YÖRÜKÇE