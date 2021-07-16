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Haberler Ekonomi Baskan Yiyitalp güven tazeledi

Baskan Yiyitalp güven tazeledi

Baskan Yiyitalp güven tazeledi

16.7.2021

ALİAĞA Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nin genel kurulunda, mevcut başkan Salih Yiyitalp yeniden seçilerek güven tazeledi. Genel kurulda başkanlık için Ragıp Türkmen ile yarışan Yiyitalp, 597 delegenin oy kullandığı seçimde 487 oy aldı. Yiyitalp, esnafa destek olmaya ve sorunlarının çözümü için uğraş vermeye devam edeceklerini kaydetti.
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