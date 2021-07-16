Destek programını muhtarlar tanıtacak

MUĞLA Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, Menteşe ilçesinde muhtarlar ile bir araya geldi. Toplantıda "yüzde 50 Hibeli Küçükbaş ve Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerine Yönelik Yatırımların Desteklenmesi" programı hakkında bilgi verildi. İl Müdürü Barış Saylak yapılacak desteklemelerinin önemine değinerek, "Köylerinizde bulunan işletme sahiplerini desteğe başvuru için bekliyoruz. Bizim çıkış noktamız üretmekten, üretirken bir olmaktan geçiyor" dedi.

DİĞER