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Haberler Ekonomi Dört bilezikten çiftlik patronluğuna

Dört bilezikten çiftlik patronluğuna

Dört bilezikten çiftlik patronluğuna

16.7.2021

ANTALYA'DA 14 yıl önce eşine destek olmak için 4 bileziğini satıp bir inek satın alan Fatma Öncel, bugün 150 büyükbaş hayvan, 100'ün üzerinde keçi ve binin üzerinde kaz ve tavuğun bulunduğu bir çiftliğin sahibi. 42 yaşındaki 3 çocuk annesi Fatma Öncel, "O zamanlar 'Yapamazsın' diyenler oldu ama şimdi şaşkınlıkla bakıyorlar. Çocuklarımdan daha çok zaman ayırdım bu hayvanlara. Kadın isterse her şeyi yapar" diye konuştu.

"TATİLİMİZ YOK"
O dönem polis memuru eşi de yüreklendirince, 4 bileziğini dönemin parasıyla 2 bin 500 liraya satıp 2 bin 400 liraya inek, 100 liraya da hayvanını besleyecek yem alan Öncel, ilk başlarda inek sütü satarak para kazanmış. Zamanla inek sayısını 20'ye çıkaran Öncel, inekler için tarla kiraladıktan bir süre sonra da çiftliğin ilk temellerini atmış. Hayvancılığın oldukça zor olduğunu aktaran Öncel, "Hiç başından ayrılmıyorsunuz bu işin. Bir yere gidiyorsunuz, aklınız burada kalıyor. Yaz-kış tatilimiz yok. Çocuklarımdan daha çok zaman ayırdım hayvanlara. Çocuklarım sabah okula gidip akşam geliyor ama hayvanlarımla 24 saat zaman geçiriyorum. Mutluyum, hayvancılığı seviyorum" dedi.

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