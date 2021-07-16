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Haberler Ekonomi “Güçlü ekonomi, cesur kadınlarla mümkün”

“Güçlü ekonomi, cesur kadınlarla mümkün”

“Güçlü ekonomi, cesur kadınlarla mümkün”

16.7.2021

DEMİRTAŞ Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, Türkiye Odalar Borsalar Birliği Bursa Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Sevgi Saygın ve Kurul üyelerini ağırladı. Çevikel, "İş dünyasında kadınların, karar verici konumda daha çok yer alması yönündeki her çalışmanın destekçisiyiz" dedi. Sevgi Saygın da "Sanayide kadınların faaliyet gösterdiği pek çok alan var. Cesur kadınların sayısı arttıkça güçlü Türkiye hedefine daha hızlı adımlarla yaklaşacağız" diye konuştu.

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