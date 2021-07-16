Kiralık villalara ilgi büyük

DOKUZ günlük bayram tatili, villalara olan ilgiyi de artırdı. Lüks Emlak Danışmanı Evrim Kırmızıtaş Başaran, "Bahçeli, havuzlu evler özellikle isteniyor. Doğayla iç içe olan evler de çok talep görüyor" dedi. VİLLA kiralamak isteyenlerin en çok Bodrum'u tercih ettiğini belirten Başaran, villaların fiyatları hakkında ise şu bilgileri verdi: "Oda, yatak sayısı, havuz, bahçe, teras, manzara, sauna gibi birçok olanağa göre evin fiyatı değişiyor. Dört kişilik bir aile için fiyatlar günlük ortalama 1000 TL'den başlayıp 10 bin TL'ye kadar çıkıyor. Ultra lüks kategorisinde 20 bin TL'ye kadar ulaşan evler de var."

■ ADEM ÜLKER