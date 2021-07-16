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Haberler Ekonomi Minik girişimciler oyunla yetişiyor

Minik girişimciler oyunla yetişiyor

Minik girişimciler oyunla yetişiyor

16.7.2021

BURSA Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından desteklenen ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle kurulan Bursa Çocuk Girişimci Merkezi'nde ilkokuldan lise son sınıfa kadar olan yaştaki öğrencilere yaratıcılık, yenilikçilik, girişimcilik alanında eğitimler veriliyor. "Hedef Mars" isimli oyunla öğrenciler farklı gruplara ayrılarak sanal şirketler kuruyor. Şirketlerinin uzay konusundaki problemlere yönelik çözümlerini proje haline getirip jüriye sunan öğrencilerden, başarılı olanlar ödüllendiriliyor. Öğretmen Ahmet Atasayar, "Amaç, çocuklara girişimciliği oyunlaştırma yoluyla öğretmek. Çocukların girişimcilik ruhunu ve takım halinde iş yapabilme becerilerini geliştirmeyi hedefliyoruz" dedi.
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