Sehzadeler’de TOKİ heyecanı

TOPLU Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yapılacak olan 400 sosyal konut için çalışmalar başlatıldı. Sancaklıbozköy Mahallesi'nde 85 Milyon 873 bin TL maliyetle yapımına başlanan inşaatı ziyaret eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ve Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı. Başkan Çelik, "İlçemizde normal şartlarda konut sahibi olamayacak hemşehrilerimize bu imkanı sağladığımız için çok mutluyuz" dedi. Kaymakam Çaykara ise, "Konutlar tamamlandığında şehrimize, Sancaklıbozköy'e ayrı bir güzellik katacak. Hemşehrilerimize hayırlı olsun" diye konuştu.

■ CÜNEYT HASÇELİK