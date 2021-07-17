‘Bayramda tedbirleri elden bırakmayalım’

Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olarak açıklandığını hatırlatan İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu, "Cumhurbaşkanımızın açıklamalarına göre bu yıl Kurban Bayramı tatili, 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar sürecektir. Bayram tatilinin turizm sektörünü canlandıracağı, bu alanda faaliyet gösteren esnaf sanatkarlarımızı oldukça rahatlatacağı bir gerçek. Ancak bu noktada salgının sürdüğünü unutmamak, tedbirlerde gevşememek de önemli" dedi.

HERKESİN GÖREVİ

Esnaf sanatkarların bugüne kadar özveri ile tedbirlere uymaya özen gösterdiğini kaydeden Mutlu, "Bundan sonra da kurallar doğrultusunda işimizin başında olacağız. Ancak toplumu oluşturan her bireyin sorumluluk içinde maske- mesafe-hijyen kurallarına özenle uyması bir zorunluluktur. Özellikle kalabalık ortamlarda hem kendimizin, hem ailemizin hem toplumun sağlığı için kurallara riayet etmeliyiz. Tatil rehavetine kapılarak tedbirli olmayı ihmal etmeyelim. Salgınla mücadelede çok önemli bir mesafe aldık. Eski karanlık günlere dönmeden, birlik ve dayanışma içinde önlemlere uyarak, bu zor günleri en kısa sürede atlatabilmeyi temenni ediyorum" diye konuştu.

ESNAFIN BEKLENTILERI VAR

SALGIN tamamen bitse bile esnaf sanatkarların eski günlerine dönmelerinin çok zor olduğunu vurgulayan İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu şunları söyledi: "Bu nedenle büyük fedakarlıklarda bulunarak işlerini kaybetme pahasına kurallara uyan esnaf sanatkarlara yeni destekler planlanması gerektiğini düşünüyoruz. Salgından en fazla zararı esnaf kesimi gördü. Eski iş potansiyellerini yakalamaları, pandemide uğradıkları zararı telafi etmeleri çok zor. Bu nedenle üyelerimize yönelik birkaç yıl geri ödemesiz, uzun vadeli, faizsiz veya düşük faizli 'Toparlanma Kredileri'nin planlanması yararlı olacaktır. Aynı şekilde pandemide çalışamayan esnafın devlete ve bankalara olan borçları faizsiz bir yıl ötelenmelidir. Öte yandan, stopaj ve katı atık bedeli konusunda esnaf kesiminin maruz kaldığı haksızlıklara çözüm getirilmeli, işletmeleri uzun süredir kapalı olan esnafın mülk sahipleri ile yaşadığı sorunları gidermek için hazırlanan yasal düzenlemeye hız verilmedir."