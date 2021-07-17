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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı personel alacak!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı sınavla iletişim uzman yardımcısı alacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, atama yapılabilecek azami kadro sayısı 30 olarak açıklandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı personel alacak!

17.07.2021, 09:41

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı personel alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. İlana göre, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere en az 30 iletişim uzman yardımcısı alacak.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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