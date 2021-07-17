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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı personel alacak!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı sınavla iletişim uzman yardımcısı alacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, atama yapılabilecek azami kadro sayısı 30 olarak açıklandı.

17.07.2021, 09:41