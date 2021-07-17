Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı personel alacak!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı personel alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. İlana göre, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere en az 30 iletişim uzman yardımcısı alacak.
Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.
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