Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre İstinye Üniversitesi 19 öğretim üyesi alacak.

Rektörlükten yapılan açıklamada "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır." ifadeleri yer aldı.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.