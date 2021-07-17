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Haberler Ekonomi Kurbanlık fiyatları bu yıl daha düşük

Kurbanlık fiyatları bu yıl daha düşük

Kurbanlık fiyatları bu yıl daha düşük

17.7.2021

AVRUPA'NIN en büyüğü olan Doğu Anadolu Canlı Hayvan Pazarı, alıcılarla dolup taştı. Küçükbaş hayvanların fiyatları 900 liradan başlayıp 3 bin 500 liraya kadar giderken, büyükbaşlarda ise düve cinsler 6 bin 500 liradan başlayıp 12-13 bin liraya kadar satılıyor. Bu yıl fiyatların geçen yıla göre düştüğünü belirten besiciler, "Geçen yıl 9 bin liralık düve bu yıl 7-7.5 bin liradan veriliyor. Koyunlarımız da geçen yıl bin 500 liradan verilirken bu yıl 900 lira civarında" dedi.
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