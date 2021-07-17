Kurbanlık fiyatları bu yıl daha düşük

AVRUPA'NIN en büyüğü olan Doğu Anadolu Canlı Hayvan Pazarı, alıcılarla dolup taştı. Küçükbaş hayvanların fiyatları 900 liradan başlayıp 3 bin 500 liraya kadar giderken, büyükbaşlarda ise düve cinsler 6 bin 500 liradan başlayıp 12-13 bin liraya kadar satılıyor. Bu yıl fiyatların geçen yıla göre düştüğünü belirten besiciler, "Geçen yıl 9 bin liralık düve bu yıl 7-7.5 bin liradan veriliyor. Koyunlarımız da geçen yıl bin 500 liradan verilirken bu yıl 900 lira civarında" dedi.

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