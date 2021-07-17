  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Kurulan şirket sayısı yüzde 113.4 arttı

Kurulan şirket sayısı yüzde 113.4 arttı

17.7.2021

2021 yılı Haziran ayında kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre yüzde 113.4 artış oldu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Haziran ayı kurulan ve kapanan şirketler istatistiklerini açıkladı. Haziran'da bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 113.4, kurulan kooperatif sayısı yüzde 93.6, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 107.5 oranında arttı. Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında yüzde 120.5, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 161.2, kapanan kooperatif sayısında yüzde 514.3 oranında artış oldu.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kurulan şirket sayısı yüzde 113.4 arttı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.