Kurulan şirket sayısı yüzde 113.4 arttı

2021 yılı Haziran ayında kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre yüzde 113.4 artış oldu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Haziran ayı kurulan ve kapanan şirketler istatistiklerini açıkladı. Haziran'da bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 113.4, kurulan kooperatif sayısı yüzde 93.6, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 107.5 oranında arttı. Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında yüzde 120.5, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 161.2, kapanan kooperatif sayısında yüzde 514.3 oranında artış oldu.

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