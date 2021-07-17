Otobüs biletlerinde 'pes' dedirten uygulama! Fiyatı duyan inanamadı

Geçtiğimiz haftalarda dikkat çekilen yüksek bilet fiyatlarına Ulaştırma Bakanlığı da 'dur' dedi. Pandemi nedeniyle yüzde 50 kapasite sınırı getirilen ve bu nedenle otobüs bilet fiyatlarını artıran otobüs firmaları için 1 Temmuz itibarıyla bu sınırlama kalktı.



Ancak kalkan sınıra rağmen otobüs firmaları, biletleri vatandaşlara yüksek fiyattan sunmaya devam etti. Hal böyle olunca Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 14 Temmuz tarihinde otobüs biletlerine tavan ücret uygulaması getirmiş, karar Resmi Gazete'de de yayımlanmıştı. Ancak otobüs firmalarının bu sınırı dikkate almadığı ve aynı fiyat politikasıyla biletlerini satışa sunmaya devam ettiği görülüyor.

'FİYAT İNERSE KAOS OLUR'

Tavan fiyatın 350-900 kilometre arasında aşıldığını belirten otobüs firmaları, bu noktada köprü ve otoyol nedeniyle fiyatları indiremediklerini belirtiyor. Karar öncesinde 5 milyon biletin alındığını da anlatan otobüsçüler, "Eğer fiyatı indirirsek kaos olur. Ağustostan sonra fiyatlar geriler" diyor.



Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 350- 450 km arasının 144 lirayı, 450-500 km arasının 150 lirayı, 600-650 km arasının 168 lirayı, 700- 800 km arasının 180 lirayı aşmaması gerekiyor. Ancak birçok otobüs firmasının bu kararı uygulamadığı dikkat çekiyor.

Örneğin İstanbul-Samsun arası 730 kilometre. Bakanlığın açıkladığı tarifeye göre bu hatta otobüs bilet fiyatının maksimum 180 TL olması gerekirken otobüs firmalarında bu hattaki bilet fiyatları 200 TL'den başlıyor.





Yine 478 kilometre olan İzmir-İstanbul arası bilet fiyatlarının 150 TL'yi aşmaması gerekirken biletlerin 200 TL'den satışa çıktığı görülüyor. 696 kilometre olan İstanbul-Bodrum biletlerinin 180 TL'den satılması gerekirken fiyatlar 250 ila 310 TL arasında değişiyor.

Aynı şekilde 466 kilometre olan Uşak-İstanbul arasının 150 TL olması gerekirken burada da biletlerin 179 TL'den satışa devam ettiği görülüyor. Özellikle orta mesafe olarak adlandırılan 350 kilometreden sonra bilet fiyatlarının çok yüksekten satışa çıktığı dikkat çekiyor.



FİYATI HİÇ DEĞİŞTİRMEDİLER

Karar Resmi Gazete'de yayımlanmadan önce de bilet fiyatları benzer yükseklikteydi. Uzun süredir takip edilen ve manşetlere taşınan bilet fiyatlarının hiçbir şekilde değiştirilmemesi ise dikkat çekiyor.

Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Başkanı Mustafa Yıldırım, firmalarla konuştuklarını ve kararın uygulanması için telkinde bulunduklarını söyledi. Yıldırım, "Bakanlığı belirlediği 100-350 km arasında fiyatlar makul. Ancak 400 ila 900 km arasında çok sıkıntı var.

5 MİLYON KİŞİ BİLET ALDI

Bu mesafede otoyol ve köprü kullanımı artıyor ve bu da maliyetleri artırıyor. Biz bakanlığa otoyol ve köprü güzergahlarında bir düzenleme yapılmasını istedik. Bu fiyatlarla taşıma yapmamız maliyeti karşılamaz" dedi.

Karar öncesinde 5 milyon kişinin otobüs bileti aldığını anlatan Yıldırım, "Bu da fiyatları indirmemizde engel. Çünkü kaos yaratır" diye konuştu. Sektörde 327 aktif firmanın olduğunu anlatan Yıldırım, rekabetin fiyatları çekeceğini, ağustostan sonra fiyatların düşeceğini kaydetti.

OTOBÜS BİLETLERİ TÜKENDİ EK SEFERLER SATILMAYA BAŞLANDI

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan, "Firmaların Kurban Bayramı biletleri bitmiş durumda. Ek seferlerin biletleri satılmaya başlandı. Bazı vatandaşlar dönüş biletlerini de aldılar" dedi.

Özcan, yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı dolayısıyla şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüslere yoğun talep olduğunu söyledi. Vatandaşların pandemiden dolayı uzun bir süredir evlerinde zaman geçirdiğini belirten Özcan, "İnsanlar bayağı sıkıldı, memleketlerine gitmek istiyorlar.

9 günlük bayram tatilini insanlar bekliyorlar" diye konuştu. Özcan, şöyle devam etti: "Dün seferlerimiz 1.500'e çıktı. Yarından itibaren sefer sayılarımız daha da artacak. Ek seferlerle birlikte sayılar daha da yükselecek. Firmaların Kurban Bayramı biletleri bitmiş durumda. Ek seferlerin biletleri satılmaya başlandı."