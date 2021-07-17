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Haberler Ekonomi Taze üzüm ihracatı 158 milyon dolar

Taze üzüm ihracatı 158 milyon dolar

Taze üzüm ihracatı 158 milyon dolar

17.7.2021

EGE Bölgesi'nin önemli ihraç ürünlerinden Superior Seedless üzümünün ihracat yolculuğu 16 Temmuz'da başladı. Superior Seedless'in düşük şeker oranıyla diyabet hastalarının gözdesi olduğu ifade edildi. Superior Seedless üzümü, 2020'de yüzde 74'lük artışla 6.6 milyon dolar dövizi Türkiye'ye kazandırdı. Türkiye'nin 2020'de sofralık taze üzüm ihracatı ise toplamda yüzde 5'lik artışla 150 milyon dolardan, 158 milyon dolara ulaştı.
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