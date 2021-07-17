Tekstil atıklarından 62 ülkeye ihracat

Uşak'ta tekstil geri dönüşüm tesislerinde işlenerek iplik, triko kumaş ve çorap olarak 62 ülkeye ihraç edilen ürünlerden 75 milyon dolar döviz girdisi sağlanıyor. Kullanılmayan ürünlerin yanı sıra fabrikalarda üretim sürecinde ortaya çıkan tekstil atıkları, Uşak'taki iki Organize Sanayi Bölgesinde 20 bine yakın istihdam, yaklaşık 1 milyar dolarlık ekonomik büyüklükte bir sektörü doğurdu. Çoğunlukla kadınların çalıştığı tesislerde kalite ve renklerine göre ayrıştırılan tekstil atıkları, pamuk elyafı ve ipliğe dönüşüyor. Elde edilen ürünler tekstil ve hazır giyim sektöründe kullanılıyor. Dünya pazarına da açılan firmalar 62 ülkeye 75 milyon dolarlık ihracat yapıyor.

1 MİLYAR DOLAR KATKI

Sıfır Atık Projesi'ne ciddi destek sağladıklarını söyleyen Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, "Kentteki tesislerimizde yıllık 510 bin ton tekstil atığını ekonomiye kazandırıyoruz. Türkiye'de pet atıklarının da yüzde 35'i Uşak'ta işleniyor" dedi. Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Selim Kandemir ise kentte günde ortalama 1700 ton tekstil atığının işlendiğini, atıklardan yıllık 484 bin 500 ton elyaf elde edildiğini ve ülke ekonomisine 1 milyar dolar katkı sağlandığını söyledi.