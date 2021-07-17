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Haberler Ekonomi Ücretli çalışanlar 13.5 milyonu geçti

Ücretli çalışanlar 13.5 milyonu geçti

Ücretli çalışanlar 13.5 milyonu geçti

17.7.2021

SANAYİ, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, Mayıs'ta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17.2 artış gösterdi. Mayıs 2020'de sayı 11 milyon 534 bin 193 kişi iken bu yılın Mayıs ayında yüzde 17.2 artışla 13 milyon 515 bin 264 kişiye yükseldi.
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