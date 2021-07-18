Ankara Çankaya'da icradan satılık daire

Mahkeme Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan 2+1 oda sayısına sahip daire için satış kararı verdi. Dairenin Bağlar caddesi üzerinde, köşe konumlu, parsel üzerinde tek bloklu olarak inşa edildiği ilanda ayrıca belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Dairenin satış tarihi olarak 17.08.2021 11:00 belirlendi.