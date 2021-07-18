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Haberler Ekonomi Ayakkabı sektöründe normalleşme sevinci

Ayakkabı sektöründe normalleşme sevinci

18.7.2021

TÜRKIYE'DE pandemide normalleşme sürecine geçilmesi, ayakkabı sektörünü hareketlendirdi. Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu Başkanı Ahmet Aydan, ülkenin dünyanın önemli ayakkabı üreticilerinden biri olduğunu, ilk sıralarda yer almak için çalıştıklarını söyledi. Sektörde ciddi bir hareketlilik başladığını belirten Aydan, "İmalatçılarımız yurtiçine ve yurtdışına çalışıyor. Mezuniyetler, düğünler, okulların açılması kararı doğrultusunda ciddi satışlar yaptık ve yeni siparişler alıyoruz. İş yapma konusunda çok iyiyiz" dedi.
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