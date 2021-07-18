İzmir Bornova'da icradan satılık daire

Mahkeme İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan 2+1 oda sayısına sahip daire için satış kararı verdi. Dairenin Mevlana Kapalı pazar yerine yürüme mesafesinde olduğu ilanda ayrıca belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Dairenin satış tarihi olarak 11.10.2021 10:20 belirlendi.