TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 9 günlük tatil piyasaları canlandıracak. Konaklamadan yolculuğa, bayramlık kıyafetlerden baklavaya, yüzlerce sektör olumlu etkilenecek. 40 milyarlık bir dopingin piyasaları hareketlendireceğini tahmin ediyoruz" dedi.
Palandöken: Piyasalar canlanacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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