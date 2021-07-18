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Haberler Ekonomi Palandöken: Piyasalar canlanacak

Palandöken: Piyasalar canlanacak

Palandöken: Piyasalar canlanacak

18.7.2021

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 9 günlük tatil piyasaları canlandıracak. Konaklamadan yolculuğa, bayramlık kıyafetlerden baklavaya, yüzlerce sektör olumlu etkilenecek. 40 milyarlık bir dopingin piyasaları hareketlendireceğini tahmin ediyoruz" dedi.
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