EMLAK Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Türkiye'de gerek satılıkta gerekse kiralıkta konut fiyatları artmaya devam ediyor. Son bir yılda satılık dairelerin fiyatları ortalama yüzde 29 artarken kira artışlarının ortalaması yüzde 17 seviyesinde oldu" dedi.
Satılık dairelerin fiyatları yüzde 29 arttı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.