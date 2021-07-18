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Haberler Ekonomi Satılık dairelerin fiyatları yüzde 29 arttı

Satılık dairelerin fiyatları yüzde 29 arttı

Satılık dairelerin fiyatları yüzde 29 arttı

18.7.2021

EMLAK Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Türkiye'de gerek satılıkta gerekse kiralıkta konut fiyatları artmaya devam ediyor. Son bir yılda satılık dairelerin fiyatları ortalama yüzde 29 artarken kira artışlarının ortalaması yüzde 17 seviyesinde oldu" dedi.
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