Tatilde Türkiye’nin enerjisi yükselecek

9 günlük bayram tatiline girerken, turizm bölgelerinde artan nüfus Bodrum, Marmaris, Fethiye, Didim, Kuşadası, Çeşme, Foça, Dikili gibi gözde tatil yerlerinde enerji tüketiminde yüzde 10-14'lük bir artışa neden olacak. Tatil bölgelerinde arıza onarım amaçlı sahada görevli ekip sayısı bu sürede yüzde 30 artırılacak. Uzun tatilin Temmuz ayına denk gelmesi ile birlikte sahil kentlerine turist akını yaşanırken, tatil noktalarında enerji tüketimi de bu 9 günde normal zamana göre yüzde 10-14 arasında artacak.

7 ADET İLAVE MOBİL TRAFO

Gdz Elektrik Genel Müdürü Uğur Yüksel, sorumluluk bölgelerinde yer alan Çeşme, Foça, Seferihisar, Urla ve Dikili'de 9 günlük tatil döneminde yüzde 10 seviyesinde bir enerji tüketim artışı öngördüklerini belirtti. Yüksel, "Tatil bölgelerimizin yoğun olduğu kıyı şeridinde enerji talepleri normalden çok daha fazla olacağı için elektrik dağıtım şebekelerimizde gerekli hazırlıkları yaptık. Ayrıca ihtiyaç olması durumunda, toplam 8.000 kVA gücündeki 7 adet mobil trafo ve dağıtım merkezi ile toplam gücü 2.000 kVA olan 8 adet mobil jeneratör sayesinde mobil olarak ilave kapasiteler de sağlanacak" dedi.

YATIRIM 2.5 KATINA ÇIKARILACAK

Uğur Yüksel, 2021 yılı içerisinde sorumluluk sahalarındaki turizm bölgelerine gerçekleştirilecek yatırım tutarının ise yaklaşık olarak 2.5 katına çıkarılarak 146 milyon liralık yatırım yapacaklarını anlattı. Adm Elektrik Genel Müdürü Ahmet Bayramoğlu ise sorumluluk sahalarındaki Bodrum, Marmaris, Fethiye, Didim ve Kuşadası'nda 9 gün sürecek tatil döneminde yüzde 14'lük bir enerji tüketimi artışı öngördüklerini ifade etti.

HER TÜRLÜ ÖNLEM ALINDI

Aydın, Denizli ve Muğla illerinde 589 personel ve 112 aracın tam zamanlı olarak görev yapacağını belirten Bayramoğlu, "Ayrıca oluşabilecek hızlı tüketim artışlarına bağlı ihtiyaç hallerinde kullanılmak üzere bu illerimizde 3 adet mobil dağıtım merkezi, 6 adet mobil trafo merkezi ve 9 adet mobil jeneratör hazır bulundurulacak" dedi. Dağıtım bölgelerindeki turizm alanlarına bu yıl ciddi yatırımlar planlandığını anlatan Bayramoğlu, 2021 yılında turizm alanlarına yaklaşık 450 milyon liralık yatırım yapacaklarını belirtti.

ÇEVRE KİRLİLİGİNE KARSI YESIL MÜCADELE

ÜRKİYE'NİN iklim değişikliğiyle mücadele hedefi doğrultusunda, bu yılın son çeyreğinde "Türkiye'nin İklim Değişikliği ile Mücadele Raporu" hazırlanacak. Ticaret Bakanlığı'nın 'Yeşil Mutabakat Eylem Planı'ndan derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin kalkınma hedefleriyle uyumlu, sürdürülebilir, etkin ve yeşil bir ekonomiye geçişin desteklenmesi amaçlanıyor. Çevre kirliliği, iklim değişikliği, çölleşme, ormansızlaşma, biyolojik çeşitlilik kaybı, kuraklık ve sel gibi çevre problemleri, her geçen gün yaşamı ve kalkınma sürecini etkiliyor. İklim değişikliğinin çölleşme ve arazi tahribatıyla biyolojik çeşitlilik ve ekosistemler üzerindeki etkilerinin belirlenmesine yönelik Ar-Ge projesi yürütülecek.

■ BARIŞ ŞİMŞEK/ANKARA