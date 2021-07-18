ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı'nın tebliğine göre, tavan fiyat 3 ay geçerli olacak. Mesafesi 101-115 kilometre arası olan seyahatlerde bilet fiyatı 84 lira üstü olamayacak. 351-450 kilometre arası 144 lira, 651-700 kilometre arası ise 174 lira olacak. 2 bin ve üzeri kilometre arası bilet fiyatları da en fazla 441 lira olacak.

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