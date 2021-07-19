100 ülkeye 1 milyar dolarlık bor ihracatı

DÜNYA bor rezervinin yüzde 73'üne sahip olan Türkiye, bor mineralini katma değeri yüksek ürünlere çevirerek rafine bor ihracatında bu yıl rekora koşuyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yılın ilk yarısında Eti Maden'in tarihi bir rekorla yaklaşık 1 milyon 360 bin ton rafine bor ürünü satışı gerçekleştirdiğini belirterek, "Bu yılın tamamında 100'den fazla ülkeye yaklaşık 2 milyon 500 bin ton ihracat yaparak 1 milyar dolarlık ihracat geliri elde etmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.