Bakanlıktan borçları yapılandırma çağrısı

HAZİNE ve Maliye Bakanlığı e-devlet üzerinden vatandaşlara mail göndererek yapılandırma fırsatını kaçırmamaları çağrısında bulundu. Prim, vergi borçları, matrah ve vergi artırımı, pişmanlıkla beyan, MTV, öğrenim ve katkı kredileri, trafik para cezaları konusunda kaçırılmaması gereken fırsatlara dikkat çekilerek, kanundan faydalanmak için 31 Ağustos'a kadar başvuru yapılması gerektiği bildirildi. Yapılandırılan tutarlar peşin veya 36 aya kadar taksitler halinde ödenebiliyor. Peşin ödemede, Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca yüzde 90 indirim yapılıyor. Trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının peşin ödenmesi halinde yüzde 25 indirim yapılabiliyor. Matrah ve vergi artırımında, vergilerin peşin olarak ödenmesi durumunda yüzde 10 indirim uygulanıyor.