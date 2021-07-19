Bayram tadında indirimler Özdilek’te

KURBAN Bayramı'na girerken Özdilek'in başlattığı kampanyalar devam ediyor. Polaris, Lumberjack, Kinetix, U.S. Polo Assn, Dockers markalarında ve lisanslı çocuk ayakkabı, sandalet ve terliklerinde ikinci ürüne yüzde 50 indirim fırsatında bugün son gün. Ayrıca 25 Temmuz'a kadar Pierre Cardin, Altınyıldız, Vakko ve Avva markalı yeni sezon erkek giyim ürünlerinde yüzde 50 indirim, First Company, Shefame, Mavi ve Selen markalı yeni sezon kadın giyim ürünlerinde ve Funfair yeni sezon çocuk giyim ürünlerinde yüzde 50'ye varan indirim seçenekleri sunuluyor. 17-23 Temmuz tarihleri arasında ise Aqua Di Polo markalı saatlerde 1 alana 1 bedava fırsatı, makyaj malzemeleri ve cilt bakım ürünlerinde yüzde 50 indirim fırsatları da Özdilek ziyaretçilerini bekliyor.



31 AĞUSTOS'A KADAR

Çevirim içi alışveriş sitesi Özdilekteyim.com'da ise kampanya 31 Ağustos'a kadar sürüyor. Adidas marka seçili ürünlerde sepette yüzde 30 indirim, Avva ve Vakko marka yeni sezon ürünlerde ise net yüzde 50 indirim, Koton markalı yeni sezon kadın, erkek ve çocuk giyim ürünlerinde ise yüzde 50'ye varan indirimler sunuluyor.