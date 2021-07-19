Bayramda hangi hangi köprü ve otoyollar ücretsiz?

Bayramda hangi köprü ve otoyollar ücretsiz olacak? sorusu bayramda seyahat edecekler tarafından araştırılıyor. Başkan Erdoğan son kabine toplantısı sonrası bayramda köprü ve otoyolların ücretsiz olacağını açıklamıştı. Peki bayramda hangi köprüler ücretsiz olacak. İşte detaylar...

HANGİ KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ OLACAK?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Kurban Bayramı tatili nedeniyle 17 Temmuz Cumartesi saat 00.00'dan (cuma gününü cumartesi gününe bağlayan gece) başlayıp, 26 Temmuz Pazartesi saat 07.00'ye kadar yap-işlet-devret projeleri hariç Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişlerde ücret alınmayacak.

Aynı karar kapsamında 20 Temmuz Salı saat 00.00'dan (pazartesi gününü salı gününe bağlayan gece) itibaren 23 Temmuz Cuma saat 24.00'e kadar Başkentray ve Marmaray seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak.

Kurban Bayramı namazı kaç rekattır? Bayram namazı nasıl kılınır?

Arefe günü 1000 ihlas okumanın fazileti nedir? 1000 ihlas ne zaman okunur?