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Haberler Ekonomi Biruni Üniversitesi 69 Öğretim Üyesi alacak

Biruni Üniversitesi 69 Öğretim Üyesi alacak

Biruni Üniversitesi, üniversite bünyesinde istihdam edilmek üzere 69 öğretim üyesi alacağını açıkladı. Yayınlanan ilanda son başvuru tarihleri ile birlikte diğer şartlar sıralandı.

Biruni Üniversitesi 69 Öğretim Üyesi alacak

19.07.2021, 09:05

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; Biruni Üniversitesi 69 Öğretim Üyesi alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır." denildi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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