Gümrük muhafazaya ödül

GÜMRÜK hizmetleri ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında yüksek hizmetleri görülenler ile yaşamını ortaya koyarak büyük yararlıklar gösteren gümrük muhafaza personeli ödüllendirilecek. Buna göre, devletin menfaatleri, çevre ve toplum sağlığı ile kamu güvenliğinin korunmasında yüksek hizmetleri görülenler, aldıkları aylığın iki katından beş katına kadar, olağanüstü durumlarda yaşamını ortaya koyarak büyük yararlıklar gösterenler, aldıkları aylık tutarlarının altı katından 24 katına kadar parayla ödüllendirilecek.
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